الكويت تدين استهداف الحوثيين للسعودية وتطالب بتدخل مجلس الأمن

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها الإرهابية عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة الرياض وبقية المدن في المملكة السعودية الشقيقة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها، مساء اليوم أن إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكل استمرارا للتصعيد الخطير الذي تقوم به هذه الميليشيات للإضرار بأمن المملكة الشقيقة وتقويض استقرار المنطقة، وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر ‏في اليمن.ودعت الكويت المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن للقيام بواجباته لمواجهة هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة بالوقت ذاته وقوفها إلى جانب السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.يذكر أن الدفاعات السعودية أحبطت اليوم هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة حاولت استهداف أراضي المملكة.