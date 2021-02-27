«التعاون الدولي» تؤكد أهمية دور المرأة في مشروع وحدة تجفيف الطماطم بالأقصر

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن المرأة لها دور كبير في المساهمة في التنمية الزراعية بمشروع وحدة تجفيف الطماطم والذي يعتبر جزء من دورها التنموي في كافة المجالات؛ وتم تدشين وحدة الطماطم المجففة بالشمس (SDT)، في قرية البغدادي في الأقصر.وأوضح تقرير صادر عن الوزارة حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن المشروع يوفر 200 فرصة عمل موسمية للسيدات فقط، وذلك التزامًا من الوزارة بتحويل المجتمعات من خلال تمكين المرأة.ويسهم ذلك المشروع في حماية الأمن الغذائي من خلال خفض الهدر من المحاصيل، مع رفع دخل المزارعين بنسبة 30٪، ورفع القيمة السوقية للصادرات من تلك المحاصيل في مصر لضمان تعزيز استدامة العائلات والأسر؛ وأصبحت مصر واحدة من أكبر دول العالم في تصدير الطماطم المجففة.