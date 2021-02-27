وزير خارجية الكويت يصل عمان في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والوفد المرافق له، مساء اليوم السبت، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين.وكان في استقبال وزير خارجية الكويت، لدى وصوله سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.وتأتي زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى سلطنة عمان، في أعقاب زيارة قصيرة أجراها اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية، والتي استغرقت عدة ساعات، حيث سلّم رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.