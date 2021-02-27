رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الكويت يصل عمان في زيارة رسمية

السبت 27/فبراير/2021 - 08:39 م
الدكتور أحمد ناصر
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
نيفين أشرف
طباعة
وصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والوفد المرافق له، مساء اليوم السبت، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقبال وزير خارجية الكويت، لدى وصوله سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى سلطنة عمان، في أعقاب زيارة قصيرة أجراها اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية، والتي استغرقت عدة ساعات، حيث سلّم رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.

موضوعات متعلقة

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

طلاب أولى ثانوي.. التعليم: اعتبار كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة السيستم ناجحًا

رابط تحميل نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

مقعدان حول طاولة بيضاء