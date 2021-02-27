معرض «ديارنا» يختتم فعالياته

تختتم الدورة الـ٦١ لمعرض «ديارنا» للحرف اليدوية فعالياتها مساء اليوم، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» للحرف اليدوية.وشهد اليوم الختامي عرضا فنيا لفرقة «نوبة نوتو» احتفالا بزوار المعرض في ظل إقبال كثيف على المعروضات والمنتجات خلال الساعات الاخيرة قبيل انتهاء فعاليات المعرض.وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد افتتحت فعاليات المعرض الذي يقام على مساحة 2800 متر مربع حيث شارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية وتتميز بالجودة والاسعار المناسبة، بالإضافة لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة.