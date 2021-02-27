مصر والكويت.. علاقات قوية على مختلف الأصعدة

"على المستوى الاقتصادي"

"دعم الكويت لمصر"

"العلاقات السياحية"

سلّم وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الأحمد الصباح، الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الرسالة تضمنت العلاقات الأخوية بين مصر والكويت وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وتتسم العلاقات الكويتية المصرية بالقوة على مختلف الأصعدة، وهو ما تستعرضه "الدستور" في تقريرها.تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى في 30 نوفمبر 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وفى 18 فبراير 2015 أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى روعى فى تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التى لديها فرصًا كبيرة للمساهمة فى نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت، ونص القرار على ان يرفع رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه الى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن نشاطات ومقترحات وخطط المجلس المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والكويت.وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت 4 مليارات دولار خلال العام المالى 20182019.وكانت الكويت عقب ثورة 30 يونيو، قدمت حزمة مساعدات اقتصادية لمصر على مرحلتين بقيمة 8 مليارات دولار، تلاها توقيع عدة اتفاقيات مع الصندوق الكويتى للتنمية لتطوير قطاعى الكهرباء والنقل، ليصل إجمالى مساهمات الصندوق إلى 4، 3 مليار دولار عبر أكثر من50 قرضا كان من أبرزها توقيع اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لتمويل جزء من حصة مصر فى مشروع الربط الكهربائى مع المملكة السعودية، علاوة على 4 محطات لتحلية المياه فى شبه جزيرة سيناء، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التى تركز عليها مصر فى الوقت الحالى.ويركز الصندوق الكويتى للتنمية فى نشاطه على قطاعات أساسية كالزراعة والمياه والتعليم والصحة وتمويل برامج عمليات بنوك التنمية المحلية والصناديق الاجتماعية، نظرا لآثارها الإيجابية الملموسة على توفير الغذاء وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم فى الحد من البطالة وتدعيم تحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة.فيما ارتفعت أعداد السائحين الكويتيين فى مصر إلى 160 ألف سائح خلال عام 2019، وتمثل مصر مقصدا سياحيا تقليديا بالنسبة لهم ولأكثر من مرة خلال العام وبمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالى يزيد عن 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولار فى الليلة، وفى المقابل هناك 150 الف مصرى يقيمون فى الكويت كملتحقين بعوائلهم ولا يعملون ويمثلون سياحا دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا ونحو 28 دولارا يوميا للفرد.