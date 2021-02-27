حنان مطاوع: البطولة المطلقة فى مسلسل «ورد» تزيد ثقتى وتحقق حلمى

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتقديم أول بطولة مطلقة في رمضان المقبل من خلال مسلسل "ورد"، مؤكدة أنها تخوض مرحلة فنية جديدة تزيد ثقتها وتحقق حلمها.وقالت حنان مطاوع، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الكثير من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، فهي شخصية جديدة فنيًا عليها وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.وأضافت أنها تقدم دور فتاة في حارة شعبية، ولها شقيق وشقيقة، وبعد وفاة والدهم الذي يجسده الفنان صلاح عبدالله تدخل في مشكلات وأزمات كثيرة، وتحاول التغلب عليها والخروج منها.وأشارت مطاوع إلى أنها قامت بالتحضير جيدًا للشخصية التي تقدمها، بمذاكرتها ودراسة تفاصيلها خاصة أن العمل يرصد أحوال البشر، لافتة إلى أنها تسعى لتكثيف التصوير خلال الفترة القادمة من أجل إنهاء العمل.وأوضحت أنها لم تستعجل خوض البطولة المطلقة حتى لا تخسر لأنها تعتبرها مجازفة تحتاج إلى اختيارات محسوبة، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور الذي لن يقبل بما هو أقل.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مثير ومشوق من خلال مجموعة من الأشخاص يتعرضون للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.ويشارك في بطولة المسلسل نضال الشافعي، ومحمد عز، وتيام مصطفى قمر، وعايدة رياض، وهاجر الشرنوبي، ووفاء سالم، وتأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي.