«المحرصاوي» يتفقد المدينة الجامعية ويشيد بمستوى المطابخ

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المدينةَ الجامعية بمدينة نصر، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، وأسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية.وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على التحاور مع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، والذين أشادوا بمستوى الخدمات التي تقدمها إدارة المدن الجامعية لهم، مشيدين بالإنجازات التي تتحقق اليوم تلو الآخر.وأشاد رئيس الجامعة بمستوى وعي الطلاب والطالبات، وحذرهم من الشائعات التي تبث بين الحين والآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.كما تفقد رئيس الجامعة مطابخ المدينة الجامعية للطلاب والطالبات بمدينة نصر، والمخازن الخاصة بالمدن الجامعية، وفحص المواد الغذائية، والتأكد من تاريخ الصلاحية، ومطابقتها للمواصفات.وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة، وتوفير أجود المنتجات والأغذية، وجميع أوجه سبل الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.ورافق رئيسَ الجامعة خلال الجولة عددٌ من الطلاب؛ للوقوف على أعمال الطهي، والتعرف على دورة العمل، والمراحل المختلفة التي يمر بها تجهيز الطعام داخل المطابخ.