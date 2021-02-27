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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة: البابا بنيامين الثاني صنع الميرون للمرة الـ18 عام 1330

السبت 27/فبراير/2021 - 06:14 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
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قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيت الميرون صنع للمرة الثامنة عشرة في مصر، وجاءت على يد البابا بنيامين الثاني.

وكان قد صنع المرات السابقة البابا أثناسيوس الرسولي، والبابا ثاؤفيلوس، والبابا مقار الأول، والبابا ثيؤفانيوس، والبابا مينا الثاني، والبابا إبرام بن زرعة السرياني، والبابا كيرلس الثاني، والبابا مرقس الثالث والبابا كيرلس بن لقلق، والبابا أثناسيوس الثالث ابن كليل، والبابا غبريال الثالث، والبابا يؤانس السابع، والبابا ثيؤدسيوس الثاني، والبابا يؤانس الثامن.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البابا بنيامين الثاني هو البطريرك رقم 82 في تعداد بطاركة الكنيسة المصرية، بينما جاءت المرة الثامنة عشرة التي صنع فيها الميرون في دير القديس العظيم مكاريوس الكبير للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، الشهير بدير أبومقار، وذلك في عام 1330.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال «حليم»: إنه سيجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا أن "وهذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها الميرون في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

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