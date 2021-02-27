وزير التموين يتفقد مركز خدمة الزرزمون بالشرقية

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مركز خدمة المواطنين بالزرزمون التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية.وطالب الوزير الموظفين بحسن التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات ومعاملتهم معاملة حسنة تليق بوزارة التموين.جاء ذلك خلال جولته في محافظة الشرقية اليوم، لتفقد عدد من المنشأت التموينية برفقة ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث تفقد مركز خدمة المواطنين بقرية بيشة قايد بمركز الزقازيق بالمحافظة.