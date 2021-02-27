رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

السبت 27/فبراير/2021 - 03:49 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
في العادة، تزخر الأسابيع التي تسبق موسم توزيع الجوائز في هوليوود بالسهرات الراقية، وتمتلئ أجنحة الفنادق الفاخرة بمشاهير باحثين عن شراء هدايا فارهة من ماركات عالمية.. غير أن سنة 2021 لا تشبه أي عام مضى بسبب جائحة كوفيد- 19.

ويوضح المتخصص في الجوائز في مجلة "فراييتي" المرجعية تيم غراي: "أي استديو يطرح فيلمًا ينظم مجموعة من الأحداث ويدعو الناس للقاء فرق العمل في الفيلم".

ويقول: "هذه الأفلام تصبح مرشحة أكثر جدية لأنها تثير انتباها أكبر"، لافتا إلى أنه لم يذهب إلى أي حدث من هذا النوع هذا العام.

وقد انتعشت آمال القطاع لفترة وجيزة بالعودة إلى الوضع الطبيعي، غير أن الازدياد المتسارع في إصابات كوفيد- 19 في جنوب كاليفورنيا هذا الشتاء عطّل إمكان تنظيم سهرات للمشاهير وغيرها من التجمعات التي يلتقي فيها المشاهير والصحفيون وأعضاء لجان تحكيم الجوائز السينمائية.

واضطر المتخصصون في التواصل إلى ابتداع صيغ مبتكرة بعيدا عن الفنادق الفخمة في لوس أنجلوس، مع تنظيم لقاءات ومقابلات افتراضية مع النجوم عبر الفيديو.

ويقول الخبير في مجلة «ذي هوليوود ريبورتر» سكوت فينبرغ: "كنت متشددا للغاية وتفاديت المشاركة حضوريا في أي لقاء.. وعلىّ القول إن الاستديوهات والقنوات التليفزيونية كانت متفهمة جدا، الجميع اضطروا للتكيف".

واضطر القائمون على جوائز «غولدن غلوب» إلى الاستغناء عن حفلة الجوائز التقليدية التي تشكل حدثا سنويا بارزا في هوليوود، والاستعاضة عنها بحدث افتراضي سيتلقى خلالها أكثرية الفائزين جوائزهم في المنزل.

ويقول يوجين ليفي، نجم مسلسل "شيتز كريك"، لوكالة «فرانس برس»، إن "الحياة تستمر على أفضل نحو ممكن.. الحل الوحيد الممكن سيكون إلغاء كل شيء فيما سيبعث برسالة سيئة وسيكون أشبه برفع راية الاستسلام".

وستحافظ جوائز «غولدن غلوب» على أسلوبها الاعتيادي الخفيف الذي يتسم بعفوية أكبر مقارنة بالجدية التي تطبع حفلة الأوسكار.

ويوضح فينبرغ: "سنرى على الأرجح بعض كئوس المشروب، وهو ما كنا لنشهد عليه فيما لو نُظمت حفلة الأوسكار عبر زوم"، إذ إن "حفلة غولدن غلوب تتمايز خصوصا بطابعها الخفيف".

ويُعرف عن أعضاء جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود، وهي الجهة المنظمة للحدث، ميلهم إلى تكريم النجوم حتى إن البعض يأخذ عليهم ما يعتبره تفضيلا للنجومية على الموهبة في اختيار الفائزين بالجوائز.

لكن كيف سيكون المشهد من دون الحفلة الاعتيادية هذا العام وبغياب النجوم بملابس السهرة؟ يقول بيت هاموند، من مجلة "ديدلاين" المتخصصة، إن "النجوم لن يكونوا هذه المرة في قاعة بيفرلي هيلتون للحفلات، هذه المرة الناس الذين سيشاهدون ينتظرون مشاعر مختلفة أبعد من القول (آمل بأن يفوز مسلسل مانك)".

ويضيف: "أظن أن الجو سيكون قاتما.. سيتعين عليهم بذل جهد كبير لتنظيم حفلة مسلية".

ويبدو أن النجوم أنفسهم تكيفوا مع الوضع.. فقد أوضحت أماندا سيفريد، وهي المرشحة الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن مسلسل "مانك"، للصحفيين أخيرا، عبر "زوم" طبعا، أنها تعتزم تمضية سهرة الأحد في متابعة حفلة غولدن غلوب من المنزل "مع جميع الأشخاص المهمين" في حياتها "بينهم كلبي".

وأوضح الممثل البريطاني نيكولاس هولت من ناحيته: "بما أن الحفلة تقام في عز الليل، سأكون على الأرجح في السرير مرتديا بزة رسمية من الأعلى وسروالا للنوم".

أما للساعين إلى خرق عالم هوليوود، فإن الوضع الراهن يضيّع عليهم فرصا كثيرة للفت الانتباه ومحاولة تعزيز حظوظهم المهنية.

وتقول ناتالي دوبوا، التي تنظم في العادة حفلات توزيع هدايا فاخرة في أجنحة الفنادق الفخمة قبيل حفلة غولدن غلوب: "عندما نتحدث إليهم، نستطيع تلمس بعض المرارة".

وقد اضطرت دوبوا هذا العام إلى الاستغناء عن المناسبات التقليدية التي يتلقى خلالها النجوم هدايا فاخرة ومجوهرات، والاستعاضة عنها بوضع الهدايا في صناديق سيارات المشاهير.

موضوعات متعلقة

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

الصور

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

image description

جامعة أسيوط تكرم أسماء 3 من أساتذة الأورام الراحلين

image description

طلاب عزبة البرج: لا صعوبة بامتحان أولى ثانوي والأزمة في سقوط السيستم

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الأولى لجائزة ثروت عكاشة.. اعرف التفاصيل