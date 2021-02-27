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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: تكثيف متابعة «مشروع البتلو» لحل مشاكل المربين

السبت 27/فبراير/2021 - 02:59 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن القطاع ينسق مع مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات لتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من مبادرة مشروعات الإنتاج الحيواني وخاصة المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد وحل مشاكل المرببين، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأضاف سليمان، في تصريحات له السبت، أنه تم تكثيف عمل اللجان الميدانية للمستفيدين من مبادرات البنك المركزي للإنتاج الحيواني والداجنى، تنفيذا للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى، والبنك الزراعي المصرى، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، حيث توجه القروض لدعم صغار المربيين والمراة الريفية.

وتابع، أن هناك لجان مشكلة لمتابعة البرتوكول والمستفيدين من مبادرة مشروعات الإنتاج الحيواني ميدانيًا بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة وحل مشاكل المربيين إن وجدت، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الاستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 – 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

وأوضح أن قطاع الثروة الحيوانية يعمل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتواصل الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بالقطاع بتكثيف الدور التوعوي والإرشادي فى عدة محافظات، من خلال عقد ندوات فى مديريات الزراعة، مع صغار المربين ومهندسى الإنتاج الحيوانى بالمديريات والإدارات الزراعية، للتعريف بمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجني.

يذكر أن مشروع البتلو بلغ تمويله 3 مليارات و300 مليون جنيه ويستفيد منة 20 ألف مستفيد لنحو 224 ألف رأس.

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