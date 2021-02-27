«لياقة الزعيم وعودة رغدة».. 7 صور من مسرحية «بودي جارد»

تصدرت مسرحية "بودي جارد" محركات البحث بعد إعلان عرضها عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على حقوق عرضها.وتنشر "الدستور" 7 صور من المسرحية يظهر فيها أغلب الأبطال على رأسهم عادل إمام ورغدة وعزت أبو عوف وضياء عبدالخالق؛ وسعيد عبدالغني؛ وعدد من المجاميع، حيث تظهر الصور أيضا تحركات الزعيم ولياقته في تلك الفترة بينما تظهر الفنانة رغدة بعد غيابها عن المسرح فترة طويلة.المسرحية من إخراج رامي إمام ويشارك في بطولتها كل من الفنان علاء زينهم والفنان مصطفى يوسف وشريف إدريس ورباب طارق وآخرون وهي من إنتاج سمير خفاجي.