دعم عربي لبيان الرياض بشأن تقرير واشنطن في قضية خاشقجي

البحرين تؤيد موقف السعودية بخصوص التقرير الأمريكى حول مقتل خاشقجى



الكويت يؤيد بيان السعودية



الإمارات: نرفض استغلال القضية



البرلمان العربى يرفض المساس بسيادة السعودية



أعرب عدد من الدول العربية عن تأييدها ودعمها لموقف المملكة العربية السعودية من تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية.وقالت الخارجية السعودية في بيان لها، "إن الحكومة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".وشددت الخارجية على رفض المملكة رفضا قاطعا لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل خاشقجي.وتابعت الخارجية فى بيانها، أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.أعربت الخارجية البحرينية عن تأييد المملكة لبيان الخارجية السعودية، بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل خاشقجي.وشددت مملكة البحرين على أهمية الدور الأساسي للسعودية، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.كما أيدت الكويت، السبت، لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.وشددت الخارجية الكويتية على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة، إقليميا ودوليا، في دعم سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.وشددت الخارجية الكويتية على رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.كما أيدت الإمارات بيان وزارة الخارجية السعودية، معربة عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي التي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية وقوف الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.أعلن البرلمان العربي رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.وشدد البرلمان فى بيان له اليوم السبت على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات.