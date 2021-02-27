«الزراعة» تواصل مكافحة الأمراض المشتركة ومتابعة المجازر

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قيام الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة، وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر من السلاخين، وتصاريح منشأت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير، وعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.وقال التقرير، إن إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية بلغ 150.693 رأس من الأبقار والجاموس داخل المجازر، فيما بلغ من الدواجن 6.292.555 طائر، من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.