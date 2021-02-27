بدء امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي

بدأ، منذ قليل، الامتحان الإلكتروني لمادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، في لجان معقمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.ويبدأ امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي في الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا بالفترة الثانية.كان طلاب الصف الأول الثانوي أدوا، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، وواجهوا مشاكل فى فتح سيستم الامتحان فى موعده المحدد.من جانبها، علقت الدكتورة راندا شاهين؛ رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أزمة سقوط سيستم امتحان الصف الأول الثانوي، بأن الوزارة تعمل على حل المشكلة التقنية التي تسببت في تعطل دخول طلاب على منصة الامتحان.وأكدت رئيس قطاع التعليم العام، خلال تصريحات صحفية لها، اليوم،؛ أنه جارٍ الانتهاء من المشكلة، مشيرة إلى أنها حدثت في محافظتين أو ٣ على الأكثر.وأضافت أنه سيحسب للطلاب زمن الامتحان من وقت الدخول على منصة الامتحان فعليا، وتابعت: سيتم تعويض الطلاب عن هذا الوقت.جدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية والأحياء، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، في لجان معقمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.