العثور على جثة سيدة مسنة بنهر النيل في دمياط

عثر أهالي قرية الرطمة التابعة لمركز دمياط، صباح اليوم السبت، على جثمان سيدة مسنة تطفو بنهر النيل بقرية الرطمة، بعد أن لقت مصرعها.تجمهر الأهالي في محاولة لإخراج جثمان السيدة، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان والدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثمانها.كما تم إخطار تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها وكشف ملابسات الوفاة والتوصل لهوية السيدة.كما تم إخطار قوات الإسعاف لنقل جثمان السيدة إلى المستشفى.