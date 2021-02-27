بعد تصدرها الترند.. إطلالات مميزة شرين رضا

إطلالتها

محافظتها علي جمالها

قصات شعرها

تصدرت الفنانة شيرين رضا ترند محركات البحث بعد أن حلت ضيفة في برنامج «الدوبلكس» مع أبلة فاهيتا المذاع على قناة «ON»، حيث تحدثت عن بدايتها في مجال الإعلانات.عرفت بأسلوبها البسيط والناعم في اختيار إطلالاتها، لكن تحرص في بعض الأحيان لتفاجئنا بإطلالة تحمل طابع عصري متميز مما جعلها أيقونة في عالم الموضة، ودائما ما يكون لها ظهور مميز في المهرجانات.قالت في إحدى الحوارت إنها تحافظ على شباب بشرتها جسمها، حيث قالت: «أتناول الحليب كامل الدسم بشكل مستمر مع الأكل طوال الوقت، حيث تقوم بتقسم الوجبات، مع تناول القهوة والشاي بعتادل، مع الابتعاد عن النشويات والسكريات، وشرب ما يقرب عن 4 لتر ماء على مدار اليوم، مع التمارين الرياضية بشكل يومي واستخدام الكريمات قبل النوم للمحافظة على نضارة بشرتها».منذ بدايتها ودائما ما تظهر الفنانة شيرين رضا بتسريحة الشعر الكاريه، وتعتبر هذا القصة من أنسب القصات التي تتماشي معها، حيث أنها تبرز ملامح بشرتها الغربية، وكانت تظهر بقصات الشعر الطويل، حيث تفضل ترك شعرها منسدلا لكونها تميل إلى البساطة في إطلالتها.ونصحبكم مع مجموعة من الإطلالات لشيرين رضا: