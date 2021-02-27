مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت، أنه قد يسمح للرياضيين الممنوعين من دخول اليابان بموجب قيود السفر المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالدخول بعد رفع حالة الطوارىء الحالية.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر رفع حالة الطوارىء التي تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس، بالكامل في 7 مارس المقبل.وكانت اليابان قد علقت مؤقتا الإعفاءات التي تسمح للرياضيين الأجانب بالتدريب في البلاد قبل أولمبياد طوكيو، حيث أغلقت حدودها لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.وتحظر الحكومة اليابانية حاليا دخول جميع الأجانب غير المقيمين من حيث المبدأ، لكن يمكنها السماح ببعض الاستثناءات لأسباب إنسانية أو لأسباب أخرى.