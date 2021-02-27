سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 27-2-2021

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-2-2021

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي





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جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار)، والولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديجول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهبًا.

جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار)، والولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديجول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهبًا.

يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي افادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري خلال التداولات الصباحية.بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم السبت مستوى 15.629 جنيه للشراء، و15.764 جنيه للبيع.بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.بلغ سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربي، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.بلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، لدى بنك أبوظبي الأول.تداول بنك فيصل الإسلامي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.