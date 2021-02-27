سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 27-2-2021
السبت 27/فبراير/2021 - 06:00 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي افادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري خلال التداولات الصباحية.
بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم السبت مستوى 15.629 جنيه للشراء، و15.764 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.
ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.
عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربي، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.
وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، لدى بنك أبوظبي الأول.
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار)، والولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديجول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهبًا.
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-2-2021
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم السبت مستوى 15.629 جنيه للشراء، و15.764 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
بلغ سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربي، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطنيبلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول
وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، لدى بنك أبوظبي الأول.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميتداول بنك فيصل الإسلامي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
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جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار)، والولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديجول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهبًا.