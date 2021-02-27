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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 27-2-2021

السبت 27/فبراير/2021 - 06:00 ص
الدولار
الدولار
منة سالم
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يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي افادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري خلال التداولات الصباحية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-2-2021


سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري


بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم السبت مستوى 15.629 جنيه للشراء، و15.764 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر


بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري


سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية


بلغ سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي


ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي


عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربي، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

بلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول


وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، لدى بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

تداول بنك فيصل الإسلامي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

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أسعار الذهب اليوم

جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار)، والولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديجول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهبًا.

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