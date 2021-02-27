أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 27-2-2021
السبت 27/فبراير/2021 - 07:52 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت الموافق 27-2-2021، حيث شهد سعر الذهب تراجع ملحوظًا أمام الجنيه المصري في السوق المحلي خلال التداولات الصباحية، إذ تراجع مقدار الذهب عشرة جنيهات.
ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 874 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 765 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 656 جنيهًا.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبتعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع، إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1767.81 دولار للأوقية، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 فبراير عند 1764.90 دولار، كما تراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1765.70 دولار اليوم.
ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 874 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 765 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 656 جنيهًا.