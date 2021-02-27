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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 27-2-2021

السبت 27/فبراير/2021 - 07:52 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت الموافق 27-2-2021، حيث شهد سعر الذهب تراجع ملحوظًا أمام الجنيه المصري في السوق المحلي خلال التداولات الصباحية، إذ تراجع مقدار الذهب عشرة جنيهات.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

على المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع، إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1767.81 دولار للأوقية، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 فبراير عند 1764.90 دولار، كما تراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1765.70 دولار اليوم.

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 874 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 765 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 656 جنيهًا.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم السبت

وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 801 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 510 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 437 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

أما أسعار الذهب باسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 874 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 764 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 655 جنيهًا.

أسعار المعادن النفيسة

فيما شهدت أسعار المعادن النفسية، تراجع بشكل كبير حيث انخفضت سعر الفضة 0.7 % إلى 27.19 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاديوم 0.8 % إلى 2382.02 دولار، كما نزل سعر البلاتين 0.1 % إلى 1215.09 دولار.

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