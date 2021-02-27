أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 27-2-2021

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية



سعر جرام الذهب فى مصر اليوم السبت

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

أسعار المعادن النفيسة

على المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع، إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1767.81 دولار للأوقية، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 فبراير عند 1764.90 دولار، كما تراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1765.70 دولار اليوم.ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 874 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 765 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 656 جنيهًا.وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 801 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 510 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 437 جنيهًا.أما أسعار الذهب باسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 874 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 764 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 655 جنيهًا.فيما شهدت أسعار المعادن النفسية، تراجع بشكل كبير حيث انخفضت سعر الفضة 0.7 % إلى 27.19 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاديوم 0.8 % إلى 2382.02 دولار، كما نزل سعر البلاتين 0.1 % إلى 1215.09 دولار.