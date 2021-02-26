رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق

همسة في أذن الحكومة!

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:39 م
طباعة
الجدل الدائر الآن بخصوص قانون الشهر العقاري، والتسجيل الإلزامي للوحدات والعقارات وكل ما صاحبه من تفاوت نسبي في الفهم والإستيعاب أو تباين حاد في الأراء، والذي أظهرت مواقع التواصل الإجتماعي جانباً منه عبر تعليقات المستخدمين من الرواد العاديين، أوالإشاعات التي أطقها المتربصين من الإخوان الملاعين، دفعنا للهمس في أذن الحكومة بأن ترفقوا بنا يا أهلنا، قوونا ولا تضعفونا، فهمونا أوأفهمونا، وهناك فرق كبير بين.
(الفهم) أي عملية الاستقبال والتعقل للمعاني والآراء والأفكار، و(الإفهام) وهو إرسال ما استقبلناه وفهمناه للغير بصورة بسيطة وميسرة ومقبولة، ففهمونا إن أردتم أوأفهمونا..
حدثونا عن ماهية وفوائد التسجيل، ومضار وأضرارالتأجيل، منعاً للقال والقيل، وفتح أبواب التأويل، ولكم منا كامل الإحترام والتبجيل، والشكر الوافر الجزيل !
لأنه، "ولابد أنكم قد انتبهتم" إلي حالة التخبط والبلبلة، التي سرت وتغلغلت داخل قطاع ليس بالقليل من المواطنين، الذين وبإلقاءنا لنظرة سريعة علي ردود أفعالهم علي إختلافها، عبر وسائل التعبيرعلي تعددها، لإستخلصنا نتيجة مفادها أنهم غير مرتاحين، ربما لأن أهداف القانون لم تصل إليهم بعد بالصورة الصحيحة أوالكاملة، أوأنها قد وصلتهم واستوعبوها، ولكن ظروفهم المادية لا تساعدهم علي الإلتزام الآني بتطبيقها !
فيما يخص الإحتمال الأول، والمتمثل في عدم إلمام البعض بجوانب القانون أوفهمهم الصحيح لأهدافه، فالحل جداً بسيط وقد إستلهمته من توجيه قاله السيد الرئيس للحكومة في مطلع الشهر الجاري
(إنزلوا وامشوا وسط الناس )
فلماذا لا يخرج المسئولين ويتحدثوا بشكل مباشرإلي المواطنين عبر قنواتنا الوطنية ولدينا منها الكثير ؟
لماذا نترك أهلنا البسطاء قلقين، لماذا ندعهم( عن غير قصد ) فريسة سهلة لغلمان الجماعة وخلاياها النائمة في الداخل، أو جرابيع إعلامه المأجور في الخارج لينقضوا علي عقولهم الطيبة ليغسلوها بالإشاعات المغرضة والمحرضة كتلك التي إخترعوها وروجوا كثيراً لها من أن الحكومة ستنزع ملكية العقار الذي لم يسجل وفقاً للتعديلات الجديدة، وهو مانفته الحكومة جملة وتفصيلاً عبر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء!
لماذا لا يتم مثلاً إستخدام الإعلانات الإرشادية البسيطة " علي طريقة الفنان محمد رضا والست كريمة مختار" الله يرحمهم الاتنين لتعريف بسطاء المواطنين بمزايا التسجيل من حيث حماية العقار من إعتداء الغير عليه، وإنهاء تسلسل الملكية بالشهر العقاري، وتقليل حجم المنازعات في المحاكم، ورفع القيمة الورقية للوحدة، ومن ثم استطاعة صاحبها الحصول علي قرض من البنوك بضمانهالو أراد ... الخ الخ
أما عن الإحتمال الثاني، والمتمثل في عدم قدرة البعض علي التسجيل حاليا، بسبب الظرف الحالي المعلوم للجميع، فالنرجئ التنفيذ "إن أمكن" إلي نهاية العام الحالي، مع مراعاة فروق الدخل والقيم السوقية للعقارات، وتخفيض الرسوم أو تقسيطها لو أمكن، والتعامل بنظام الشباك الواحد حال وجوب التنفيذ توفيراً للوقت والجهد والمال، كبديل عن التنقل بين عدد من المصالح والهيئات لإنهاء الإجراءات .
كانت تلك هي همستي للحكومة، التي هي منا ونحن منها .
حفظ الله بلدنا وأعان قائدنا ..
قائد جمع الحق والإيمان .

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

«معندوش تليفون تاتش».. والدة طفل بورسعيد تكشف حقيقة «مغامرة ابنها»

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

حضور كثيف من نجوم الفن في افتتاح «آرت فير إيجيبت» (صور)

هانى رمزى عن «أليس فى بلاد العجائب»: عرض عالمي على أرض مصر

اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»