همسة في أذن الحكومة!

الجدل الدائر الآن بخصوص قانون الشهر العقاري، والتسجيل الإلزامي للوحدات والعقارات وكل ما صاحبه من تفاوت نسبي في الفهم والإستيعاب أو تباين حاد في الأراء، والذي أظهرت مواقع التواصل الإجتماعي جانباً منه عبر تعليقات المستخدمين من الرواد العاديين، أوالإشاعات التي أطقها المتربصين من الإخوان الملاعين، دفعنا للهمس في أذن الحكومة بأن ترفقوا بنا يا أهلنا، قوونا ولا تضعفونا، فهمونا أوأفهمونا، وهناك فرق كبير بين.

(الفهم) أي عملية الاستقبال والتعقل للمعاني والآراء والأفكار، و(الإفهام) وهو إرسال ما استقبلناه وفهمناه للغير بصورة بسيطة وميسرة ومقبولة، ففهمونا إن أردتم أوأفهمونا..

حدثونا عن ماهية وفوائد التسجيل، ومضار وأضرارالتأجيل، منعاً للقال والقيل، وفتح أبواب التأويل، ولكم منا كامل الإحترام والتبجيل، والشكر الوافر الجزيل !

لأنه، "ولابد أنكم قد انتبهتم" إلي حالة التخبط والبلبلة، التي سرت وتغلغلت داخل قطاع ليس بالقليل من المواطنين، الذين وبإلقاءنا لنظرة سريعة علي ردود أفعالهم علي إختلافها، عبر وسائل التعبيرعلي تعددها، لإستخلصنا نتيجة مفادها أنهم غير مرتاحين، ربما لأن أهداف القانون لم تصل إليهم بعد بالصورة الصحيحة أوالكاملة، أوأنها قد وصلتهم واستوعبوها، ولكن ظروفهم المادية لا تساعدهم علي الإلتزام الآني بتطبيقها !

فيما يخص الإحتمال الأول، والمتمثل في عدم إلمام البعض بجوانب القانون أوفهمهم الصحيح لأهدافه، فالحل جداً بسيط وقد إستلهمته من توجيه قاله السيد الرئيس للحكومة في مطلع الشهر الجاري

(إنزلوا وامشوا وسط الناس )

فلماذا لا يخرج المسئولين ويتحدثوا بشكل مباشرإلي المواطنين عبر قنواتنا الوطنية ولدينا منها الكثير ؟

لماذا نترك أهلنا البسطاء قلقين، لماذا ندعهم( عن غير قصد ) فريسة سهلة لغلمان الجماعة وخلاياها النائمة في الداخل، أو جرابيع إعلامه المأجور في الخارج لينقضوا علي عقولهم الطيبة ليغسلوها بالإشاعات المغرضة والمحرضة كتلك التي إخترعوها وروجوا كثيراً لها من أن الحكومة ستنزع ملكية العقار الذي لم يسجل وفقاً للتعديلات الجديدة، وهو مانفته الحكومة جملة وتفصيلاً عبر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء!

لماذا لا يتم مثلاً إستخدام الإعلانات الإرشادية البسيطة " علي طريقة الفنان محمد رضا والست كريمة مختار" الله يرحمهم الاتنين لتعريف بسطاء المواطنين بمزايا التسجيل من حيث حماية العقار من إعتداء الغير عليه، وإنهاء تسلسل الملكية بالشهر العقاري، وتقليل حجم المنازعات في المحاكم، ورفع القيمة الورقية للوحدة، ومن ثم استطاعة صاحبها الحصول علي قرض من البنوك بضمانهالو أراد ... الخ الخ

أما عن الإحتمال الثاني، والمتمثل في عدم قدرة البعض علي التسجيل حاليا، بسبب الظرف الحالي المعلوم للجميع، فالنرجئ التنفيذ "إن أمكن" إلي نهاية العام الحالي، مع مراعاة فروق الدخل والقيم السوقية للعقارات، وتخفيض الرسوم أو تقسيطها لو أمكن، والتعامل بنظام الشباك الواحد حال وجوب التنفيذ توفيراً للوقت والجهد والمال، كبديل عن التنقل بين عدد من المصالح والهيئات لإنهاء الإجراءات .

كانت تلك هي همستي للحكومة، التي هي منا ونحن منها .

حفظ الله بلدنا وأعان قائدنا ..

قائد جمع الحق والإيمان .