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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تحقق في اتهام عاطلين بسرقة خزينة شركة بالنزهة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:17 م
عاطلين
عاطلين
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أمرت نيابة النزهة باستدعاء الضابط مجري التحريات في واقعة ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة خزنة شركة، لسماع أقواله حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 3 عاطلين، كوّنوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن والشركات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم النزهة، مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى، حيث تم ضبطهم عقب قيامهم بسرقة خزينة داخل إحدى الشركات بمنطقة النزهة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، من كشف ملابسات غموض بلاغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة عمله وسرقة طبنجة مرخصة- عدد من الطلقات النارية- 9 هواتف محمولة- 2 جهاز "لاب توب"- 3 كاميرات من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشركة وبعثرة بمحتوياتها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ملك أحدهم، وقاموا بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذوا بالفرار، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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