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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حضور كثيف من نجوم الفن في افتتاح «آرت فير إيجيبت» (صور)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:13 م
آرت فير إيجيبت
آرت فير إيجيبت
جمال عاشور
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شهد افتتاح معرض مصر الدولي للفنون التشكيلية "آرت فير إيجيبت"، مساء اليوم، إقبالا جماهيريا كثيفًا، في أول أيامه، وسط مشاركة وتواجد عدد من نجوم الفن المصري والعربي على رأسهم الفنانة جومانة مراد وكندة علوش.

وحرص عشرات الفنانين التشكيليين، بمصر وعدد من الدول العربية، على المشاركة في المعرض، على رأسهم عبد الفتاح البدري، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الوهاب، أحمد مجدي، أسماء سامي، أحمد قدري، أشرف رضا، أحمد عبد الوهاب، أحمد عثمان، محمد عرابي، محمد رضوان، سمير فؤاد، إيمان عزت، إسراء زيدان، أسامة فريد، محمد أبو الوفا، محمد بنوي، نجيب معين، عمار شيحة، أمينة سالم، جورج لطفي، وائل درويش، ياسمين الحاذق، علاء عوض، علي سعيد، أيمن لطفي، لينا أسامة، مهنى ياقوت، مصطفى سليم، صبري منصور، عبد الغفار شديد، جورج بهجوري، محمد عبلة، سعاد عبد الرسول، سعاد مردم، علي المريخي، وغيرهم.

وقالت الفنانة جومانة مراد في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض: إنني أشارك في هذا المعرض الدولي ب٤٥ لوحة لكبار الفنانين المصريين والعرب، وهي من أحب الأعمال إلى قلبي، وأشارك بها للعرض فقط وليست للبيع لأنني أعتبر أن هذه الأعمال مثل أولادي ولي ذكرى مع كل لوحة منها، وأدعو الجمهور إلى مشاهدة هذه الأعمال النادرة.

من جانبها دعت الفنانة كندة علوش، جمهور الفنون التشكيلية إلى مشاهدة أعمال الفنانين المميزة، واقتناء ما يتسنى لهم منها لأنها تعمل على تنمية الذوق والارتقاء بالإحساس، مؤكدة أنها حريصة على متابعة كل جديد يقدمه الفنانون التشكيليون في العالم العربي.

وتستمر الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "ايجيبت آرت فير" للفنون التشكيلية، حتى 28 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة متميزة من الفنانين العرب والمهتمين بالفن التشكيلي والنقاد وهواة الاقتناء من كبار جامعي الأعمال الفنية، ورجال أعمال والسينمائيون والشخصيات العامة من مصر والعالم العربي.

يُعد إقامة هذا الحدث الفني الكبير في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنانية بسبب وباء كورونا، بمثابة إقرار بالمقاومة من أجل تنشيط الحركة الفنية بمصر والوطن العربي ومحاولة للتعافي على الساحة الفنية والنشاط التشكيلي، ويرجع القرار إلى مجلس أمناء "معرض مصر الدولي للفنون"، وهم مجموعة من الشخصيات العامة والمشاهير والفنانين والأكاديميين والنقاد، من بينهم محمد يونس مدير جاليرى آزاد، والفنان الدكتور أحمد نوار، الفنان الدكتور محمد عبلة، والفنانة والناقدة دكتور أمل نصر، والفنانة الممثلة السورية كِندة علوش وآخرون.

ويشهد المعرض إقامة مجموعة من الندوات حول موضوعات وقضايا معنية بالفنون التشكيلية المعاصرة وتنوع معالجاتها وصياغاتها، وذلك لإثراء الحدث وخلق حالة من الحوار الفني الثقافي، بين الفنانين المصريين والعرب، ومن جانبه وجه مجلس الأمناء الدعوة للمشاركة من الفنانين وقاعات العرص بمصر وخارجها لتقديم مشهد فني معاصر يحمل العديد من التجارب المعاصرة، كما تقرر إهداء هذه الدورة لروح الفنان القدير الراحل "عمر النجدي 1931 – 2019".

كما يُشارك عدد من الفنانين من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان، من بينهم "بهرم حاجو،عادل داود، مهند عرابي، وليد المصري، إدوارد شهدا، وحسام بلان، وسيروان باران، علي نوري، وجورج باسيل، وصلاح المر، وحكيم العقيل.. وغيرهم.

جدير بالذكر أن عددا من قاعات العرض المصرية والعربية تُشارك في فعاليات المعرض، وكل قاعة عرض قامت بترشيح مجموعة من الفنانين مختلفى الأجيال، ومن هذه القاعات "آزاد، جاليري مصر، إبداع، كحيلة، نوت، المشربية، جاليري جورج كامل سوريا.

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