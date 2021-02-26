مشاركة بمعرض «ديارنا»: «فرصة جيدة للنساء لإظهار مواهبهن»

وسط المفروشات المطرزة تقف السيدة نادية محمد التي تخطى عمرها حاجز الستين عاما، بمعرض ديارنا للحرف اليدوية، والمقام بأحد المولات الشهيرة بالتجمع.تعمل نادية في تطريز المفروشات وجهاز العروسة من أقمشة ومفارش وغيرها من الأقمشة الخاصة بالعروسة."سويت معاشي وفتحت مشروع تطريز الحقائب" قالت نادية، إنها كانت ترى في نفسها موهبة التطريز، مؤكدة أنها بدأت بالحقائب "الهاند ميد".وأضافت أنها تعمل في تطريز المفروشات منذ أكثر من 13 عاما، مشيرة إلى أنها بعد تسوية معاشها قامت على الفور بفتح مشروعها."بحاول أخفف على العرسان".. وقالت نادية إنها تساهم بشكل كبير في تخفيف التكاليف على العرائس من خلال تطريز أطقم المفروشات بنفس الاستايل، حتى لا تضطر العروسة لشراء أكثر من طقم، بالإضافة إلى أنها تخفض من أسعار منتجاتها من أجل تخفيف الأعباء علي المخطوبين.وأشارت إلى أن معرض ديارنا فرصة جيدة للنساء لإظهار مواهبهن، كما أنه يساهم في ترسيخ عاداتنا وتراثنا من خلال المنتجات التي تحوي تراث بلدنا.