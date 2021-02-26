مشاركة بمعرض «ديارنا»: «فرصة لنشر التراث السيناوي»

أكدت حليمة سلاطين، إحدى المشاركات من محافظة شمال سيناء، بمعرض ديارنا والمقام بأحد المولات بمنطقة التجمع، أن الأزياء السيناوية يتهافت عليها الكثيرون، مشيرة بأن الجودة والتصميمات هي السبب.وقالت حليمة، والتي تشارك بالملابس والتراث السيناوي، إن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على تجارتها، مؤكدة أن الكثيرون يخشون النزول مثل هذه المعارض خوفا من الإصابة.أشارت إلى أن الأزياء السيناوية تحتاج إلى وقت ومجهود أكثر، لذا فهي مرتفعة السعر بعض الشيء عن المنتجات الأخرى، معقبة "القطعة الواحدة بتحتاج شغل شهر عشان كدة غالية".وعن معرض "ديارنا" قالت حليمة إنه ساهم بشكل كبير في وصول التراث السيناوي لكافة محافظات مصر، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها بمثل هذه المعارض."العباية السيناوي للاطفال والفستان".. أوضحت أن الجديد هذا العام، هو العباية السيناوي الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى الفستان السيناوي، والذي يحتاج القطعة الواحدة منه أكثر من شهر.ونوهت حليمة، بأن الكثير من أهالي سيناء يعملون في مجال التطريز والمشغولات اليدوية، التي تعبر عن التراث السيناوى.