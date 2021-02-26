أبرز مهام لجنة الإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس

كشف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن مهام لجنة الإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس.وقال القس بولس حليم، في بيانا له: إن مهام لجنه الإعلام والمعلومات تتمثل في الإشراف على القنوات الفضائية المسيحية، والمجلات الكنسية؛ بالإضافة إلى تحديث العضوية الكنسية وتوثيق التاريخ الكنسي من مصادر موثوقة منها.وتستعد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، في مطلع مارس المقبل لاستقبال اجتماعات لجان المجمع المقدس والذي تنعقد على مدار ثلاث أيام بالكاتدرائية على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس المقبل.يأتى ذلك بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.