بعد طلبها الغريب من بايدن.. 7 معلومات عن كريسي تيغن

أثارت عارضة الأزياء كريسي تيغن جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، عقب طلبها من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التوقف عن متابعتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لرغبتها في التغريد بشكل طبيعي واتخاذ حريتها.ويستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أبرز 7 معلومات عن عارضة الأزياء:- عارضة أزياء أمريكية ومدونة لوصفات الطعام.- ممثلة ومقدمة برامج.- أكثر الشخصيات تأثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى.- يبلغ عدد متابعيها أكثر من 5 ملايين شخص على تويتر.- قامت مجلة Maxim بوضعها فى قائمتها السنوية لأجمل 100 امرأة فى العالم سنة 2017.- تزوجت فى 2013 من المغنى والممثل والمنتج الأمريكى John Legend وأنجب منها ثلاثة أبناء.- بين عامي 2016 و2017 خاضت حربا مع زوجها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وانتهت 2017 بمقاطعة حساب ترامب لحسابها.وكانت نشرت عارضة الأزياء تغريدة عبر تويتر قائلة: "لقد قمت بالتغريد بضع مرات منذ متابعة حضرتكم لى على تويتر.. لذا أطلب من سيادتك إلغاء متابعتى.. أنا أحبك"، وسريعا، توقف حساب بايدن الرئاسى عن متابعتها، لتحتفل بتغريدة قالت فيها: "أنا حرة".