أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.أما عن الظواهر الجوية، فتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 11الإسكندرية 19 11وادى النطرون 21 10طنطا 21 11شبين الكوم 22 11دمنهور 20 11بلطيم 21 12مطروح 18 11السلوم 19 08سيوة 21 09بورسعيد 20 14دمياط 19 12الزقازيق 22 11المنصورة 21 10الاسماعيلية 22 10السويس 23 11العريش 21 10رفح 20 10رأس سدر 23 12نخل 22 07نويبع 24 14طابا 22 13كاترين 15 03الطور 22 12شرم الشيخ 25 16الغردقة 24 14مرسى علم 24 15الفيوم 24 09بنى سويف 24 09المنيا 24 08أسيوط 24 07سوهاج 25 09قنا 25 10الأقصر 26 10أسوان 26 10ادفو 26 11أبوسمبل 26 11الوادى الجديد 25 10شلاتين 27 16ابو رماد 26 15حلايب 25 18رأس حدربة 24 16.