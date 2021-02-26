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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:32 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 11
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 21 10
طنطا 21 11
شبين الكوم 22 11
دمنهور 20 11
بلطيم 21 12
مطروح 18 11
السلوم 19 08
سيوة 21 09
بورسعيد 20 14
دمياط 19 12
الزقازيق 22 11
المنصورة 21 10
الاسماعيلية 22 10
السويس 23 11
العريش 21 10
رفح 20 10
رأس سدر 23 12
نخل 22 07
نويبع 24 14
طابا 22 13
كاترين 15 03
الطور 22 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 24 09
بنى سويف 24 09
المنيا 24 08
أسيوط 24 07
سوهاج 25 09
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 26 10
ادفو 26 11
أبوسمبل 26 11
الوادى الجديد 25 10
شلاتين 27 16
ابو رماد 26 15
حلايب 25 18
رأس حدربة 24 16.

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