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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الثقافة السينمائية» يطلق مشروع توثيق التراث للفنانين والعاملين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:05 م
محمد الباسوسي
محمد الباسوسي
حسن أمين - منار إبراهيم
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أطلق مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مشروع حفظ وتوثيق التراث السينمائي "الورقى" لملفات الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية.

وقال الناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير مركز الثقافة السينمائية أن المشروع ياتي فى إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث باعتباره جزء هام من تاريخ السينما المصرية.

ويضم الأرشيف ملفات الفنانين فاتن حمامة وشادية وعادل امام واحمد مظهر ونبيلة عبيد وجميل راتب وحمود ياسين واحمد ذكى ومحمود عبد العزيز وشويكار ز شكرى سرحان وسميحة ايوب والفنانة سعاد حسني وغيرهم.

كما يضم المشروع عدد من المخرجين أبرزهم يوسف شاهين وحسن الامام وهنرى بركات وعاطف الطيب ومحمد خان وعلى بدرخان وكمال، شادى عبد السلام، أشرف فهمى، يحيى العلمى والمخرج محمد فاضل وحسام الدين مصطفى، ومن كتاب السيناريو الأديب العالمى نجيب محفوظ وعبد الحى أديب ومحمد الباسوسى ومحفوظ عبد الرحمن مصطفى محرم ووحيد حامد.

كما يوثق المشروع عدد من مهندسى الديكور منهم شادى عبد السلام ونهاد بهجت وصلاح مرعى وانسى ابو سيف، ومن مديري التصوير الذين يشملهم المشروع وحيد فريد ومحسن نصر وبد العزيز فهمى ومحسن أحمد وعبد الحليم نصر.

جدير بالذكر أن مركز الثقافة السينمائية يقدم خدمة ثقافية عامة مجانًا للجمهور والباحثين وطلاب الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة.

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