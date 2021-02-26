نوال الزغبي تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها عبر «تويتر»

هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صديقتها الفنانة نجوى كرم بعيد ميلادها.وكتبت نوال الزغبي عبر تويتر قائلة "‏كل عام وانت بصحة ونجاح وسعادة وكل شي حلو بتتمنيه.. بتلبقلك الحياة وتبقي نجوي الشمس الشارقة دايما".وحقق كليب أغنية " عقلي وقف" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي اكثر من 3.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.