ضبط 5827 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.وأثمرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5827 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 2015 تجاوز السرعة المقررة، و226 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائي، و36 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.