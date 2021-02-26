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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1280 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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حققت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (9) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات طبية)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط عدد (1280) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (229) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (1) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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