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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

32 فنانا من 9 دول عربية يشاركون بمهرجان «ريدزون»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
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تنطلق في الرابع من مارس المقبل، نسخة 20202021 الرقمية من مهرجان "ريدزون" السنوي الذي تنظمه مؤسسة المورد الثقافي تحت عنوان "فضاءات داخلية".

يمتد المهرجان أونلاين لأربعة أيام ويشارك فيه 32 فنانا وفنانة من السودان والمغرب ومصر وسوريا وتونس ولبنان والأردن والجزائر والعراق، وتجمع هذه النسخة 26 مشروعا لفنانين بصريين وتعرض مشاريع سينمائية وعروض أداء وتقدم أعمالا موسيقية.

ويضم البرنامج الرئيسي، ثلاثة عناوين وهي "كلوز آب" و"زووم إن" و"أجساد إفتراضية"، ويشارك فيه كل من الفنانين باسم يسري (مصر)، بترا سرحال (لبنان)، توفيق إزديو (المغرب)، زينة سلامة (سوريا)، الصادق محمد وأبوزر آدم (السودان)، فارس إسحق (الأردنفلسطين)، نيكولا خوري (لبنان).
ويشارك كل من بثينة عبد العزيز غريبي (تونس)، جيهان بن شيخة (تونس)، ريمي سرميني (سوريا)، ساندي شمعون (لبنان)، صوفيا الخياري (الجزائر)، كورال غاردينيا (سوريا)، كريسيتيل خضر (لبنان)، ياسمين المليجي (مصر)، في برنامج "لفتة خاصة".

وفي قسم "حجر" دعت مديرة المهرجان فنانين واعدين لمشاركة مشاريعهم التي استلهموها من فترة الحجر وأنتجوها خلالها، وهم: انتصار بلعيد (تونس)، حياة حسن (البحرين)، دانا دجاني ورامي قانصوه (الأردن)، زهراء غندور وطارق تركي (العراق)، سامر بو صالح (لبنان)، سامر السعيدي وميريام جعجع (لبنان)، سلمى مراد (السعودية)، عبد الله هصاك (المغرب)، علي ج. دلول (لبنان)، محمد عمران (مصر).
كما تضمّ نسخة "فضاءات داخلية" جلسة حوارية بعنوان "الحجر والإبداع" تبث عبر "راديو الحارة" في بيت لحم، تجمع فنانين وعاملين في المجال الفني هم خيام اللامي (العراق)، ليلى سليمان (مصر)، منال سويسي (تونس)، يزن خليلي ويوسف أنسطاس (فلسطين).

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