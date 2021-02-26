قبل الامتحان.. نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

رابط نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على نماذج الامتحانات المحاكية للامتحانات النهائية للتدريب عليها قبل خوض تجربة الامتحانات لتقيم مدى استيعابهم للمناهج الدراسية التي تم تلقينها للطلاب من خلال المنصات الإلكتروني في نظام التعليم الذي تم انتهاجه في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ أواخر عام 2019 عن بعد الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الرابط ( من هنا)

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها الذي أعلنت عنه لجنة إدارة أزمة كورونا المستجد كوفيد 19، وقت تأجيلها في يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري بلجان مدرسية عادية وسط إجراءات احترازية صارمة بين جميع الموجودين في اللجان سواء من طلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو المشرفين على الامتحانات، وذلك لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة وجيزة موجته الثانية.





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ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

كما وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021، وضعت أيضا ضوابط للامتحانات حيث حددت موعد امتحانات كل مادة بساعة واحدة فقط والامتحانات تنطلق على المواد الدراسية التي تدخل حيز المجموع فقط وإلزام الطلاب باستخدام الكحول خلال فترة الامتحانات وتخصيص غرفة عزل تحسبا لوجود حالات اشتباه بين الطلاب أثناء إجراء الامتحانات.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقريرالذي حظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي مع اقتراب مارثون الامتحانات عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا عن إجراؤها في موعدها.