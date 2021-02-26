الرئيس السيسى يهنئ الأمير محمد بن سلمان على تعافيه

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان على تعافيه، بعد إجرائه عملية جراحية.وقال السيسى، بحسب منشور عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، "أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنيًا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية".