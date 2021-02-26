«دفاتر الرسامين».. تجربة بصرية تنطوى على رؤية منظمة

صدر حديثا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ كتاب جديد في الفنون٬ بعنوان "دفاتر الرسامين: طرائق العرض والتنوع الأسلوبي" تأليف د. بلاسم محمد وأنس محسن المالكي.ومما جاء في مقدمة الكتاب: لقد أصبح إنتاج الكتاب الفني أو (الدفتر) ظاهرة مثيرة، وهي محمولة على امتدادات كبيرة من الفرضيات الجمالية كانت سببا لدراستها ومحاولة الكشف عن أبعادها الجمالية ومرتكزاتها الأدبية ومتنها وتأثير الأجناس الأخرى وتمظهرها وانعكاسها في التجارب البصرية المعاصرة لأن هذه الاتجاهات تختلف من زمان لآخر وفنان لآخر في محتواها وأسلوبها.وارتبطت تجربة الكتب واستعارتها وتوظيفها كعمل فني بمرحلة إدراك مفاهيم تشكيلية جديدة من خلال التجريب، فكانت (دفاتر الرسامين) عملية فنية مغايرة، وتجربة بصرية تنطوي على رؤية منظمة، تبدأ من لحظة استدعاء مواضيع ومحاولة تشكيلها بأفق جمالي وتمثلات فنية، توافق ذات الخبرة الأسلوبية للفنان، حين تترافق أحيانا بنصوص وإشارات وتكوينات صورية عبر صياغات شكلية وإخراجية تتداعى على شكل صفحات متتابعة، أو تكون مطويات تتسلسل وتتحول إلى صفحات على شكل متعرج أو مدرج يمكن النظر إليها من وجهي العمل المنجز، وتنفذ غالبا أوراق هذه الدفاتر بشكل يدوي مباشر من قبل الفنان.