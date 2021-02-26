عرض الفيلم الوثائقى «وطن بالاختيار» على مسرح سيد درويش.. الليلة

بالتعاون مع المركز القومي للسينما٬ ينظم نادى سينما أوبرا الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ أمسية فنية سينمائية جديدة٬ حيث يعرض الفيلم الوثائقى «وطن بالاختيار» للمخرجة حنان راضى٬ وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.يوثق الفيلم الذى أنتجته الهيئة الوطنية للإعلام حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون فى مدينة الإسكندرية، ويقدم وجهة نظر مختلفة عن المدينة الساحلية فى جولته بالمناطق الأثرية والأحياء القديمة، واستعراض المبانى ذات الطراز المعماري المتميز.الموسيقى التصويرية للفيلم للمؤلف الموسيقى الدكتور أحمد عاطف٬ ومدير التصوير بولا طلعت، يعقب عرض الفيلم ندوة فنية يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر، ويشارك فيها مخرجة الفيلم والمؤلف الموسيقى الدكتور أحمد عاطف.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50 % من القوة الاستيعابية.