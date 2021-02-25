وزير التموين يوجه بتوفير احتياجات شاب أسواني من ذوي الهمم (فيديو)

استقبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أحد الشباب من ذوي الهمم من أسوان، خلال زيارته للمحافظة، في لفتة إنسانية، واستمع لمطالبه.كما وجه "المصيلحي"، وكيل وزارة التموين بأسوان، حسام العربي، بالتواصل مع الشاب وتوفير ما هو مطلوب من احتياجاته التموينية.من جانبه، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالتواصل مع الشاب ومعرفة احتياجاته والعرض عليه لتلبيتها.