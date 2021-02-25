أحمد كريمة عن رؤيا الشحات أنور: «وارد حدوثها»

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على رؤيا الشيخ محمود أنور الشحات حول رؤية الذات الإلهية، قائلًا: إن الأمر لا بأس به ولا إشكالية فيه، لعدة أسباب أهمها أن رؤية منامية والرسول- صلى الله عليه وسلم- أخبر أنه "ذهبت النبوات ولم يبق إلا المبشرات، قالوا وما هى يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له"، وفي رواية "الرؤيا الحسنة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة".وأضاف كريمة أنه يمكن تصنيف الأمر على أنه من باب الرؤيا الحسنة أو الصالحة، خاصة أن صاحبها قارئ لكتاب الله تعالى، فببركة قراءته لكتاب الله تعالى وإخلاصه وخلوته مع الله فلا يستبعد حدوث مثل هذا الشيء رفعًا لدرجاته وإكرامًا لخدماته.وتابع: إن الإمام أحمد بن حنبل غفر الله له، وذكر أنه رأى الله تعالى في المنام أكثر من مرة، فالأمر يمكن حدوثه خاصة وأنه تكرر في سير بعض الصالحين.وأكد أستاذ الشريعة الإسلامية أنه لا يجب أن نتخذ هذا الأمر من باب الهجوم على الشيخ، وأن نحفظ له مكانته كقارئ للقرآن الكريم.