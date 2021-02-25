بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، حركة ترقيات وندب يناير 2021 لجميع العاملين المستحقين بشركات البترول من درجات الإدارة العليا (مدير إدارة رئيس قسم وظائف نمطية).وأعلنت رسميًا بعض الشركات عن حركة الترقية الخاصة بها ومن ضمنها "الغازات البترولية بتروجاس، وبتروسبورت، وغاز الأقاليم ريجاس".وتنشر «الدستور» بعض قوائم الأسماء التى شملتهم حركة الترقيات حسبما جاء فى قرار وزير البترول وتم اعتمادها من رؤساء الشركات.كما نوهت الوزارة إلى أنه يمكن لجميع العاملين الحاصلين على ترقيات الاطلاع على كشوف الأسماء عن طريق الدخول على بوابة العاملين بقطاع البترول الرسمية.لمعرفة الأسماء فى حركة الترقيات الجديدة