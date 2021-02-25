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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط تحقق مكاسب قوية

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:47 م
الأسهم الرئيسية في
الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط
وكالات
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حققت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط مكاسب قوية، اليوم الخميس، مقتفية أثر صعود في أسواق الأسهم العالمية وتعاف في أسعار النفط، وفاق أداء السوق القطرية بقية الأسواق.

صعد خام برنت إلى أعلى مستوى في أكثر من 13 شهرا مسجلا 67.30 دولار للبرميل، بعد أن أظهرت بيانات أمس الأربعاء انخفاضا في إنتاج الخام بالولايات المتحدة بعد موجة برودة شديدة في تكساس عطلت الإنتاج الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.9 بالمئة، بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي اثنين بالمئة وسهم شركة الاتصالات السعودية 3.3 بالمئة.

وأظهرت وثيقة أن السعودية جمعت 1.5 مليار يورو (1.83 مليار دولار) أمس الأربعاء من صفقة بيع سندات على شريحتين بعد أن تلقت طلبات شراء بأكثر من 3.75 مليار يورو.

وفي تطور منفصل قد يضغط على الأسهم السعودية في الأيام المقبلة، قال أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين إن من المتوقع أن يتضمن تقرير مخابراتي أمريكي يُنشر في وقت لاحق اليوم أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين يوم الأربعاء إنه اطّلع على التقرير ويتوقع أن يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان قريبا.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.3 بالمئة وإعمار العقارية 5.4 بالمئة.

لكن مؤشر بورصة أبوظبي أغلق دون تغير يذكر إذ عادلت مكاسب سهم مصرف أبوظبي الإسلامي خسائر أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 1.7 بالمئة، منهيا خسائر استمرت لست جلسات متتالية، ومدفوعا بصعود سهم صناعات قطر 2.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري ليختم الجلسة على مكاسب 1.6 بالمئة بدعم صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.7 بالمئة.

وسوق الأسهم الكويتية مغلقة اليوم في عطلة رسمية.

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