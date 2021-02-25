أفضل 7 نباتات منزلية آمنة للحيوانات الأليفة





وفقًا لموقع METRO، يقول خبير النباتات كريس بونيت، مؤسس مركز الحدائق: "لقد لعبت الحيوانات الأليفة والنباتات دورًا كبيرًا في رفاهية الأمة خلال العام الماضي، خاصة مع بقاء الكثير منا في المنزل، لذلك إذا كان لديك حيوانات، فأنت بحاجة إلى التحقق مما إذا كانت نباتات منزلك يمكن أن تكون سامة أم لا."

يعتبر اقتناء الأشخاص للنباتات المنزلية أمر مميز يسعى إليه الكثيرين، فهى أصبحت ضمن الديكورات الداخلية الخاصة بالمنزل، لكن من المهم أن ندرك ما هى النباتات الآمنة حال وجود حيوانات أليفة؟وفقًا لموقع METRO، يقول خبير النباتات كريس بونيت، مؤسس مركز الحدائق: "لقد لعبت الحيوانات الأليفة والنباتات دورًا كبيرًا في رفاهية الأمة خلال العام الماضي، خاصة مع بقاء الكثير منا في المنزل، لذلك إذا كان لديك حيوانات، فأنت بحاجة إلى التحقق مما إذا كانت نباتات منزلك يمكن أن تكون سامة أم لا."

نبات المال الصيني

1- نبات المال الصيني

عضو في عائلة نبات القراص، فهو نبات حقيقي لتنقية الهواء مع أوراق مسطحة، مستديرة، لامعة، من السهل جدًا العناية بها، والتعامل مع الضوء القوي والمشرق،سيتحول الجذع المركزي إلى مصدر الضوء، لذا قم بتدوير النبات أسبوعيًا لتجنب عينة متزعزعة، هذا النبات يحب الماء - لكن اتركه يجف تقريبًا بين الري.



نبات العنكبوت

2- نبات العنكبوت (كلوروفيتوم)

من السهل جدًا العناية بهذا النبات المنزلي الشهير وينمو بسرعة، يأتي اسمها من النباتات الصغيرة التي تشبه العنكبوت والتي تنمو من النبات الرئيسي، ينمو نبات العنكبوت في أي مكان تقريبًا - كل ما يحتاجه هو تربة ومياه خفيفة جيدة التصريف (ماء جيدًا ولكن لا تسمح للنبات بأن يصبح رطبًا جدًا).



كنتيا بالم

3- كنتيا بالم

إذا كنت ترغب في خلق إحساس "الغابة" للمخلوقات في منزلك، فإن Kentia Palm هو خيار رائع، من جنوب المحيط الهادئ، من السهل جدًا نموها وتصل إلى ارتفاع 150 سم، ويمكن أن تكون نقطة محورية حقيقية في الغرفة، إنه لا يحب الشمس المباشرة، لذا فإن البقعة ذات الضوء الساطع غير المباشر إلى الظل المرقط مثالية، لن يتحمل درجات حرارة أقل من 10 درجات، اسقِ بانتظام وأطعمه شهريًا في الربيع والصيف.



بوسطن فيرن

4- بوسطن فيرن

ينضح هذا النبات المورق دائم الخضرة بشعور من الهدوء وهو خيار رائع إذا كان لديك حيوانات أليفة، حيث يساعد في تنقية الهواء وتنقيته أفضل ظروف النمو هي مكان بارد مع ضوء غير مباشر ورطوبة عالية، يجب أن تظل التربة الموجودة بها رطبة، لذا افحصها يوميًا وإذا شعرت بالجفاف، قم بريها، يمكن أن يصل ارتفاعها إلى متر واحد في الظروف المناسبة.



البنفسج الأفريقي

5- البنفسج الأفريقي (سانتباوليا)

تمتلئ هذه النباتات الداخلية الجميلة بكتل من الزهور القادمة من الأوراق الخضراء العميقة، إنها متوفرة بالعديد من الألوان بما في ذلك الأبيض والوردي والأحمر والأرجواني، وتنمو بشكل أفضل على حافة النافذة المشمسة، من السهل العناية بالبنفسج الأفريقي، لكنه لا يحب المسودات الباردة أو التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، حافظ على رطوبة السماد وتجنب الري كثيرًا. حاول ألا تتسرب المياه على الأوراق لأن هذا يمكن أن يميزها.



اشفيريا

6- اشفيريا

من السهل الاعتناء بـ Echeveria المزخرف بشكل جميل، هذه النباتات النضرة دائمة الخضرة موطنها المناطق شبه الصحراوية في أمريكا الوسطى والمكسيك وشمال غرب أمريكا الجنوبية، لديهم أوراق سمين ذات ألوان شبحية تنمو على شكل وردة وتطور لمعانًا أرجوانيًا جميلًا، ويصبح أكثر كثافة في الضوء الساطع، يمكن أن تنتج Echeveria أيضًا ارتفاعًا من الزهور البرتقالية الحمراء، يمكن للنبات أن يتحمل أشعة الشمس الكاملة ويحتاج فقط إلى الري عندما تجف التربة تمامًا.



مارانتا ليكونيورا