استجواب برلماني لتعيين 27 من عائلة واحدة في مناصب بجامعة تركية

قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، ماهر بولات، إن البعض يشغلون المناصب من دون خوض اختبارات في الوقت الذي يجتهد فيه الآلاف من أجل نيلها، مفيدًا بأن حكومة حزب العدالة والتنمية تسمح بتوزيع المناصب بين الموالين لها.وتقدم بولات باستجواب إلى البرلمان التركي، وطلب إجابته من رئيس الجامعة الدكتور صافات كوسا، قال فيه «لاحظنا أن 27 شخصًا من بينهم رئيس الجامعة ونائبه والعمداء والمحاضرون على علاقة قرابة، فكيف ذلك؟!» ووفقاًَ لموقع تركيا الان.