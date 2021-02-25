بدء جلسة وزير الخارجية الحوارية بـ«الأعلى للإعلام»
الخميس 25/فبراير/2021 - 01:12 م
محمد جعفرطباعة
بدأت الجلسة الحوارية المغلقة، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.
ويتحدث وزير الخارجية خلال اللقاء، عن تطورات الأوضاع السياسية محليًا وعالميًا، وكذلك المستجدات التي تمر بها المنطقة.
ويتحدث وزير الخارجية خلال اللقاء، عن تطورات الأوضاع السياسية محليًا وعالميًا، وكذلك المستجدات التي تمر بها المنطقة.