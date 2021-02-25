بدء جلسة وزير الخارجية الحوارية بـ«الأعلى للإعلام»

بدأت الجلسة الحوارية المغلقة، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.ويتحدث وزير الخارجية خلال اللقاء، عن تطورات الأوضاع السياسية محليًا وعالميًا، وكذلك المستجدات التي تمر بها المنطقة.