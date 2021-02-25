الإمارت وتنزانيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري

وقع وكيل وزارة الدفاع الإماراتي مطر سالم علي الظاهري مع الفريق الركن يعقوب حسن محمد رئيس أركان قوات الدفاع التنزانية مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري بين الإمارات وتنزانيا، وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021".وأكد وكيل وزارة الدفاع الإماراتية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس - أن توقيع هذه المذكرة سيساهم بشكل فعّال في تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك في المجال العسكري بين البلدين بهدف رفع القدرات العسكرية.من جانبه أكد رئيس أركان قوات الدفاع التنزاني أهمية الشراكة مع الإمارات في مختلف مجالات التعاون العسكري، وأثنى على مستوى تنظيم معرض "آيدكس" هذا العام رغم التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.