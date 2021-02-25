«صحة الحيوان» ينظم حملة لحماية المرأة الريفية من الأمراض المشتركة

ينظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة، حملات توعوية بالممارسات الآمنة للتعامل مع الطيور فى التربية الريفية بالقرى بجميع محافظات مصر خلال شهر مارس 2021، ضمن الخطة التوعوية لوزارة الزراعة الهادفة إلى حماية المرأة الريفية من الأمراض المشتركة أو التى تنتقل عن طريق الحيوانات أو الطيور التى تربى فى المنزل.وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن هذه الحملات تأتي استمرارًا للجهود المبذولة من معهد بحوث الصحة الحيوانية للتوعية المجتمعية وللحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وصحة المواطنين من العدوى بالأمراض المشتركة وخاصة التى تنتقل خلال فصل الشتاء.وأضاف، في تصريحات صحفية الخميس، أن جميع المعامل التابعة للمعهد تشارك في تنفيذ حملات توعوية إرشادية مكثفة بجميع قرى مصر من خلال توزيع منشورات خاصة بالأمان الحيوي في التربية الريفية التى تهدف إلى توعية المرأة الريفية بكيفية التعامل الآمن مع الطيور والحيوانات بالمنزل لحماية أسرتها من التعرض للعدوى بالأمراض المشتركة.ولفت مدير معهد صحة الحيوان إلى أهمية مشاركة الرائدات والمرشدات الريفيات فى تلك الحملة لتكون تكملة للحملة السابقة "الاستعداد لفصل الشتاء" التى نفذت فى شهر أكتوبر 2020، مشيرا إلى أن الحملة تتم بمشاركة مجموعة منتقاة من الباحثين بالمعهد ومعامله الفرعية المنتشرة بجميع المحافظات.