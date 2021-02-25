واشنطن تهدد طهران: للصبر حدود

هدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إيران بنفاد صبر الولايات المتحدة عليها بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015.ولم ترد إيران رسميًا على العرض الأمريكي الذي طرحته واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع إيران في اجتماع مشترك مع الدول التي تفاوضت للتوصل للاتفاق.قال برايس إن الخطوات التي اتخذتها إيران بالمخالفة لبنود الاتفاق النووي وقيوده على أنشطتها النووية جعل الأمر "تحديًا عاجلًا" للولايات المتحدة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.وأضاف: "صبرنا له حدود لكننا نعتقد، والرئيس كان واضحًا في هذا الصدد... بأن أكثر السبل فعالية لضمان عدم حيازة إيران سلاحًا نوويًا هي الدبلوماسية".