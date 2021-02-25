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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محادثات بين كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن «نووي الشمالية»

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:44 ص
نووي الشمالية
نووي الشمالية
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس أن كبير مبعوثي سول النوويين عقد محادثات مع دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي وبعض القضايا الأخرى ذات الصلة.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن المحادثات بين نوه كيو-دوك المبعوث الكوري الجنوبي وسونج كيم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، تأتي في الوقت الذي تراجع فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة سياستها بشأن كوريا الشمالية، وتشدد الولايات المتحدة على أن مراجعة سياساتها سيتم بالتشاور الوثيق مع كوريا الجنوبية وغيرها من الدول الحليفة.

ووفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية "أشارت الدولتان إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا ثنائيًا وثيقًا بينهما فيما يتعلق بمراجعة السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، وتبادلا بعمق الآراء حول سبل إحراز تقدم في نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية وإرساء سلام دائم في المنطقة".

وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات حول هذه القضية على جميع المستويات، وتأتي المحادثات الافتراضية اليوم الخميس، بعد أسبوعين تقريبا من محادثة هاتفية جمعت "نوه" و"كيم" لمناقشة الشأن الشمالي في وقت سابق من الشهر.

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