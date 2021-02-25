بعد براءتها.. حنين حسام تظهر بلوك الـ«عروسة»

تصدرت البلوجر حنين حسام، التريند، مساء أمس، عقب تداول صورة لها بمكياج كامل ووصفها البعض بـ "العروسة".ونشرت حنين حسام" فتاة التيك توك" الصورة على صفحتها وتلقت الإعجاب الكبير بالماكياج من قبل معجبيها ومتابعيها على الصفحة، بملامح متغيرة حيث وضعت ماكياج كثيفا، ومرتدية روب أبيض.وبدت حنين بمكياج مختلف، حيث استخدمت الكونتور، الهيلايتير لإبراز الملامح، مع الرموش وماكياج العيون السموكي.وفي يناير 2021، برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حنين حسام من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.وظهرت حنين حسام بعد إخلاء سبيلها بدون الحجاب.