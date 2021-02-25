مصرع وفقدان 8 فى انهيار طينى بإندونيسيا

قال مسئول اليوم الخميس إنه تم العثور على ثلاثة قتلى بينما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين بعد انهيار طيني أسفر عن دفن عمال في موقع منجم غير مرخص للذهب بإقليم سولاويسي الإندونيسي.وأضاف حارس سوبريادي، رئيس هيئة البحث والإنقاذ المحلية، إنه تم إنقاذ 15 من عمال المناجم بعد الحادث الذي وقع مساء أمس الأربعاء.وأشار إلى الدفع بآلتي حفر ميكانيكيتين للمساعدة في عملية البحث عن المفقودين.يشار إلى أن الحوادث المميتة شائعة في مواقع المناجم في إندونيسيا. ولقي حوالي 24 شخصا حتفهم في كوارث مماثلة هذا العام.